أول ظهور لفيفي عبده بعد العملية الخطيرة التي خضعت لها نتيجة خطأ طبي.. شاهدوا كيف بدت (فيديو)

شاركت الفنانة المصرية، فيفي عبده، أول فيديو لها مع معجبيها عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" بعد خضوعها لعملية خطيرة مع بداية شهر رمضان.

وقالت فيفي عبده لجمهورها: "مساء الفل وحشتوني جدا وكل سنة وانتوا طيبين، وطبعا كلكم تعلمون أنني أجريت عملية وأنا حاليا في مرحلة نقاهة".

وشكرت فيفي عبده جميع محبيها على دعائهم لها بالشفاء، وطلبت أن يعتنوا بأنفسهم ويتخذوا احتياطاتهم من فيروس "كورونا" المستجد، واصفة ما يمر به العالم بسببه بـ"اكتئاب ما بعده اكتئاب".

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وكانت فيفي عبده أعلنت خروجها من المستشفى بعد إجرائها للعملية الخطيرة نتيجة خطأ طبي، في 25 نيسان الماضي، وكان في انتظارها لدى عودتها إلى منزلها احتفالا بمناسبة عبد ميلادها.

وأوضحت عبده في رسالة من المستشفى عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراء جراحة استغرقت ساعتين.