ظهر بملامح مختلفة وضمادة طبية.. هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميل؟ (صور)

نفى الفنان الإماراتي حسين الجسمي خضوعه لعمليات تجميلية، إثر تداول صورة له بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بدا بملامح مختلفة، ووضمادة طبية على أنفه، وبتسريحة شعر طويل.

وردّ الفنان الخليجي على الشائعات حوله بطريقة غير مباشرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" الصورة الأصلية غير المعدلّة، والتي التقطها على أحد جسور العاصمة المصرية القاهرة.

وأعقب الصورة بتعليق جاء فيه: "كلما زادت البساطة زاد الجمال"، في إشارة إلى رأيه بعمليات التجميل.

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A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)





وأطلّ الجسمي في شهر رمضان الحالي على جمهوره من خلال ثلاثة أعمال غنائية: الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، والثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي توما، والثالثة تحمل اسم "هل هلالك... أبوظبى دارك