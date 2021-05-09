فنون ومشاهير

ظهر بملامح مختلفة وضمادة طبية.. هل خضع حسين الجسمي لعمليات تجميل؟ (صور)

Lebanon 24
09-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-820946-637561513347459463.jpg
Doc-P-820946-637561513347459463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفى الفنان الإماراتي حسين الجسمي خضوعه لعمليات تجميلية، إثر تداول صورة له بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث بدا بملامح مختلفة، ووضمادة طبية على أنفه، وبتسريحة شعر طويل.

 

 

وردّ الفنان الخليجي على الشائعات حوله بطريقة غير مباشرة، إذ نشر عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" الصورة الأصلية غير المعدلّة، والتي التقطها على أحد جسور العاصمة المصرية القاهرة.

 

وأعقب الصورة بتعليق جاء فيه: "كلما زادت البساطة زاد الجمال"، في إشارة إلى رأيه بعمليات التجميل.

A post shared by Hussain Al Jassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi)

 

 

وأطلّ الجسمي في شهر رمضان الحالي على جمهوره من خلال ثلاثة أعمال غنائية: الأولى بعنوان "رمضان فى مصر حاجة تانية" من كلمات أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر علي فتح الله، والثانية بعنوان "سر السعادة" من كلمات الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي توما، والثالثة تحمل اسم "هل هلالك... أبوظبى دارك
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:10 | 2021-05-09
08:00 | 2021-05-09
06:47 | 2021-05-09
06:00 | 2021-05-09
05:30 | 2021-05-09
03:00 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website