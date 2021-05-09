النجوم الصغار... رونق الدراما المصرية

جنبًا إلى جنب مع النجوم الكبار الذين تألقوا في ماراثون الدراما الرمضانية، جذب عدد من النجوم صغار السن الأنظار بأدائهم المتميز الذي أعاد للأذهان أيقونات كلاسيكية لأطفال السينما المصرية، مثل فيروز وأحمد فرحات وسليمان الجندي.في دراما هذا العام تحول الأطفال كريم حسين وريم عبد القادر وكارما موسى إلى حالة خاصة من الأداء التلقائي الذي تسلل إلى القلوب دونما عناء، ليتنبأ لهم كثير من المشاهدين بنجومية كبيرة في السنوات المقبلة.استطاع هؤلاء الأطفال خطف الأضواء من الحلقة الأولى بمسلسلات "أحسن أب"، "خلي بالك من زيزي"، "ملوك الجدعنة" بسبب تلقائيتهم وموهبتهم الفطرية التي مكنتهم من غزو قلوب المشاهدين، ولقب كثيرون "كريم حسين" بالطفل المعجزة، مؤكدين أنه أحد أهم عوامل نجاح مسلسل "أحسن أب" من خلال تجسيده شخصية "زيكا".أول تجربةوتحدث كريم حسين في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية" عن كواليس أول تجربة له، وعلاقته بالفنان علي ربيع بطل المسلسل، وفرحته عندما صرح محمد صلاح (نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول) بأنه يتابع المسلسل ويشيد به.ما لذ وطابأحباب الله إذ يصومون رمضانوعبّر كريم عن سعادته بردود أفعال الجمهور عن دوره في مسلسل "أحسن أب" والذي يجسد فيه شخصية "زيكا" ابن علي ربيع. ويدور المسلسل حول شاب محتال يجسد شخصيته علي ربيع، ويرغب بالمشاركة في إحدى المسابقات من أجل الفوز بجائزتها المالية، ما يجعله ينتحل شخصية أب، فيأتي بأحد أطفال الشوارع ويقنعه بتجسيد دور ابنه للفوز بالجائزة وتدور الأحداث في إطار كوميدي.وأعرب كريم عن سعادته بالعمل مع علي ربيع، مؤكدًا أن علاقتهما قوية جدًا ولا تقتصر فقط على العمل، مشيرًا إلى أن كواليس العمل كانت تتسم بالطرافة والحماس طوال الوقت، كاشفًا عن الدعم النفسي الذي تلقاه من ربيع بسبب خوفه من الفشل في أول تجربة فنية له، خاصة أن مساحة الدور كبيرة وتعد رئيسية في العمل. وأضاف: كان علي ربيع يجعلني أعيش أجواءً أسرية وكأنني وسط أسرتي، ما كسر الخوف والرهبة بداخلي.ولفت أيضًا إلى سعادته بما صرح به النجم المصري محمد صلاح حول إعجابه بالمسلسل وحرصه على متابعته، وإعجابه بشكل خاص بأدائه، معربًا عن امتنانه ومحبته لصلاح كثيرا على ما قدمه له من دعم وتشجيع.وعن الانتقادات التي تعرض لها كريم حول طريقة كلامه وأسلوبه، أوضح أنه يؤدي دور طفل شوارع، وهذه هي طريقة كلامهم، وأن العمل به يلفت الأنظار إلى ضرورة تحسين بيئة الطفل ليتفوق ويغير من نفسه للأحسن.واختتم كريم حديثه بأن مثله الأعلى في التمثيل هو أحمد حلمي، وأنه يأمل في التمثيل معه مستقبلا، لافتًا إلى أنه يناقش مع علي ربيع في فكرة فيلم جديد قريب من سلسلة أفلام home alone وأنه متحمس لهذه التجربة.خليفة فيروزوجه آخر أعاد للأذهان نجومية "فيروز" الطفلة الذهبية للسينما المصرية، وهي الطفلة ريم عبد القادر، التي جذبت الأنظار ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورها في مسلسل "ما وراء الطبيعة" ولقبت بـ"شيراز"، ولفتت الأنظار أيضًا بقوة في مسلسل "خلي بالك من زيزي" بأدائها المتقن في شخصية الطفلة "تيتو" التي تعاني من مرض فرط الحركة وعدم التركيز والاتزان.ولفتت الأنظار خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي من شخصية "شيراز" التي كانت تنشر الرهبة والخوف إلى شخصية "تيتو" التي تتعرض للتنمر وتستحق العطف والشفقة، ونجحت ريم في أداء الشخصيتين المتناقضتين ببراعة كبيرة جعلت كثيرين يطلقون عليها لقب "خليفة فيروز".كارما موسىأيضًا استطاعت الطفلة كارما موسى ابنة المخرج أحمد خالد موسي، أن تلفت الأنظار بظهورها الأول في مسلسل "ملوك الجدعنة" مع الفنانين مصطفى شعبان، أحمد سعد، رانيا يوسف، ياسمين رئيس، وتجسد من خلاله دور ابنة رانيا يوسف "حبيبة" في تجربة هي الأولى لها دراميًا، وعلى الرغم من ذلك حصدت على أصداء إيجابية من الجمهور خاصة في مشهد وفاتها الذي لاقى تأثيرًا كبيرًا لدى المتابعين. ويتنبأ لها كثير من المتابعين والنقاد مستقبلا فنيًا واعدًا بعد النجاح الذي حققته في تجربتها الأولى مع "ملوك الجدعنة"