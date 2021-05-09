"من هون ما منفل"... ولكن

تعرض الفنان اللبناني جوزيف عطية لموجة من التعليقات والإنتقادات، بعد أن أعلن حصوله مؤخرا على الإقامة الذهبية في الإمارات.وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات ساخرة تقول :"غنيت من هون ما منفل حصرم بعين الكل وانت مقيم في دولة الامارات الان".وفي السياق اوضح عطية انه لم يعلن أنه سيسكن في دبي، وأكد بطريقة غير مباشرة أنه سيبقى في بلده لبنان.وفي التفاصيل صرّح جوزيف في الفيديو، قائلاً: "شكراً لدولة الإمارات على منحي الإقامة الذهبية، وان شاء الله ستروني أكثر في دبي والإمارات بشكل عام. شكراً على مجهودكم، وكلّ الحبّ والإحترام مني لكم".كذلك لم يسلم الفنانون الذين سبقوه في الحصول على الاقامة الذهبية أمثال عاصي الحلاني وراغب علامة ونجوى كرم وجوليا بطرس.