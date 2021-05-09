فنون ومشاهير

"من هون ما منفل"... ولكن

Lebanon 24
09-05-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-821077-637561819551244290.jpg
Doc-P-821077-637561819551244290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض الفنان اللبناني جوزيف عطية لموجة من التعليقات والإنتقادات، بعد أن أعلن حصوله مؤخرا على الإقامة الذهبية في الإمارات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات ساخرة تقول :"غنيت من هون ما منفل حصرم بعين الكل وانت مقيم في دولة الامارات الان".

 
وفي السياق اوضح عطية انه لم يعلن أنه سيسكن في دبي، وأكد بطريقة غير مباشرة أنه سيبقى في بلده لبنان.


وفي التفاصيل صرّح جوزيف في الفيديو، قائلاً: "شكراً لدولة الإمارات على منحي الإقامة الذهبية، وان شاء الله ستروني أكثر في دبي والإمارات بشكل عام. شكراً على مجهودكم، وكلّ الحبّ والإحترام مني لكم".

كذلك لم يسلم الفنانون الذين سبقوه في الحصول على الاقامة الذهبية أمثال عاصي الحلاني وراغب علامة ونجوى كرم وجوليا بطرس.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2021-05-09
14:00 | 2021-05-09
11:00 | 2021-05-09
09:10 | 2021-05-09
08:00 | 2021-05-09
06:47 | 2021-05-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website