فنون ومشاهير

كارول سماحة تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد

Lebanon 24
10-05-2021 | 06:00
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كشفت الفنانة كارول سماحة عن الموعد النهائي لطرح ألبومها الغنائي الجديد، مؤكدة أنها شارفت على الانتهاء من تسجيل أغلب الأغنيات، ومن المنتظر طرحه بنهاية عطلة الصيف، ونشرت مقطع فيديو عبر حسابها بـ «إنستغرام»، قالت فيه إنها تسجل لليوم الرابع أغاني الألبوم في الاستوديو ووعدت جمهورها بطرح الألبوم هذا الصيف.

وتشارك كارول في سباق تترات مسلسلات رمضان الجاري بأغنية "اللي خان" شارة مسلسل "ضد الكسر"، الذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، والأغنية من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.
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