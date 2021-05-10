دينا الشربيني تروّج لـ"ثانية واحدة"

تستعد الممثلة المصرية دينا الشربيني للترويج لفيلمها الجديد "ثانية واحدة”" الذي تقرر طرحه ضمن قائمة الأفلام التي ستتنافس خلال عيد الفطر، ويشاركها بطولته النجم مصطفى خاطر. وتأتي هذه الخطوة بعد انتهائها مؤخرا من تصوير آخر مشاهد مسلسل "قصر النيل" الذي يعرض الآن في رمضان.