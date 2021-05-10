فنون ومشاهير

القنوات تحتفل بعيد الفطر بخجل: MTV تستقبل ملحم زين.. ماذا عن الجديد وLBCI؟

Lebanon 24
10-05-2021 | 12:00
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كتبت "الأخبار": كما في كل عام، تحاول القنوات اللبنانية أن تعرض سهرة من وحي عيد الفطر. غالباً ما يطغى على تلك الحفلة ظهور بعض الممثلين اللبنانيين الذين شاركوا في الدراما التي عرضت في شهر الصوم.

في هذا الاطار، تعرض mtv سهرة فنية أول أيام عيد الفطر الخميس (20:45) وتستقبل فيها الفنان ملحم زين. يطل زين في لقاء تديره أنابيلا هلال، ويتضمن أغنيات من أعمال زين، إضافة إلى حوار حول الفن وتغيرات الساحة الفنية بسبب إنتشار فيروس كورونا.

من جانبها، تعيد قناة "الجديد" عرض مقابلة مع الفنان عاصي الحلاني وعائلتها سبق أن أجريت العام الماضي، وتضمنت مواقف حول كورونا والحجر المنزلي. السهرة ليست جديدة، ولكن القناة وجدت أن مضمون الحلقة لا يزال صالحاً لإعادة بثه مرة أخرى والتعرّف إلى الحلاني وعائلته في حوار عفوي وتلقائي.

على الضفة نفسها، لم يعرف بعد البرمجة التي ستعرضها lbci في أول أيام عيد الفطر، وستعلن قريباً عنها والمتوقع أن تكون إعادة لحفلة قديمة سيكشف عنها.

المصدر: الأخبار
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