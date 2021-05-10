فنون ومشاهير

حالته سيئة.. سمير غانم يفقد وعيه وتوقف أجهزة الجسم عن العمل

Lebanon 24
10-05-2021 | 10:00
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تزداد الحالة الصحية للفنان سمير غانم سوءا، فقد شهدت الحالة الصحية له تطورات بالغة القلق.

 

ويرقد النجم سمير غانم في العناية المركزة بأحد المستشفيات. وأصيب سمير غانم قبل نحو أسبوعين بفيروس كورونا المستجد وتسبب ذلك في حدوث مضاعفات خطيرة بسبب عامل كبر السن، اضطر معه الأطباء إلى إمكاثه في المستشفى.

 

وقال مصدر طبي إنه يتابع وضع سمير غانم الصحي، لافتا إلى أنه فقد وعيه بسبب توقف أجهزة الجسم عن العمل.

 

وأشار المصدر بأن سمير غانم، يعاني من العديد من الأمراض بينها "الكلى"، معقبا أن أعراض كورونا عندما بدأت في الظهور كانت في جهازه الهضمي وهو ما ساهم في تطور الوضع بشكل سريع. كما استعان الفريق الطبي المعالج إلى بمضخة تنفس صناعي، حيث أن نسبة الأوكسجين في الدم، منخفضة ووصلت إلى أقل من 70% وهو رقم ينذر بخطر كبير، ويحتاج معجزة لتغييره وطالب الجميع بالدعاء له.

المصدر: نواعم
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