فنون ومشاهير

عامر زيان يصدر البرومو الأول لألبومه الجديد.. ويتصدر "التريند" (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2021 | 08:00
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تصدر الفنان اللبناني عامر زيان "التريند" بعدما كشف وشركة "روتانا" عن البرومو الاول لأغنيته الجديدة "أذكريني" والتي تحمل عنوان ألبومه الجديد الذي سيصدر بعد أيام قليلة في عيد الفطر.

وبالليلة نفسها كشفت شركة روتانا عن البرومو الاول ايضا للألبوم الذي يعود عامر به الى الساحة بعد فترة طويلة من الغياب عن إصدار الألبومات.

ويتألف من 10 اغنيات منوعة بين الرومنسي والايقاعي والشعبي، 6 اغنيات جديدة للمرة الاولى و4 اغنيات سبق واصدرها.
وما إن أعلن زيان عن المفاجأة حتى بدأ جمهوره ومحبوه بتداول البرومو الخاص بالأغنية مرفقة بهاشتاغ "#عامر_زيان_اذكريني" الذي احتل المرتبة الأولى لساعات. 

تيزر كليب أول أغنية من أغنيات ألبومي الجديد 💿 #اذكريني 🔥#عامر_زيان_اذكريني


قريباً جداً..
حماسي مليون.. يا رب 🙏@RotanaMusic @HassGhaddar #عامر_زيان #AmerZayyan pic.twitter.com/2aWDcauxb9

أذكريني من كلمات الشاعر الراحل ميشال داوود عيسى، ألحان وسيم بستاني، وتوزيع ناصر الأسعد.
نذكر ان عامر زيان أعلن في وقت سابق وبمناسبة عيد ميلاده الـ 33 أنه تزوج وأصبح أبًا لطفل أطلق عليه اسم الياس. مؤكداً في تغريدة أن الله وهبه أجمل هدية وهي ابنه الياس وأن حلمه تحقق بأن يصبح عنده عائلة.

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