فنون ومشاهير

صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)

Lebanon 24
10-05-2021 | 18:00
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تعرضت الفنانة نهلة سلامة لتجربة صعبة داخل كبسولة لعبة Hop Drop، في حلقة الأمس من برنامج المقالب "رامز عقله طار" على قناة MBC مصر.

وبدأت سلامة تصرخ بشدة بعد تعطل الكبسولة، وحاول الفنان رامز جلال، المتنكر في شخصية "بهجان"، زيادة توترها بالصراخ في أذنها ورشها برائحة مزعجة وبالماء ومطفأة الحريق. ورغم أنها لم تقاوم القفز من الكبسولة إلا أنها سقطت في وضع الجلوس المؤلم عند الارتطام بالماء.

وأصيبت الفنانة المصرية بذهول لحظة اكتشافها أنها كانت ضحية برنامج المقالب "رامز عقله طار" على قناة MBC مصر، وعضت أصابعها غير مصدقة ما مرت به.

وفي تعليقها على المقلب، قالت نهلة : "أنا اتشاهدت وقلت حاموت، المهم إن ربنا جابني ليكم سليمة." وحاول الفنان رامز جلال التخفيف من أثر المقلب، وتغزل فيها قائلاً: "إيه الحلويات دي، طالعة قمر من غير مكياج، لكن الشعر كنافة شوية".
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