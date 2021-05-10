وائل جسار يُغمى عليه على الهواء... ماذا جرى؟ (فيديو)

تحول أحد البرامج الترفيهية التي تعرض في شهر رمضان المبارك إلى ما يشبه المأساة الحقيقية بسبب دقة المشهد وواقعيته التي تسببت بدخول الفنان وائل جسار بحالة إغماء.
وتسبب المقلب الكوميدي الذي يحمل اسم "5 نجوم" الذي يعرض على "إم بي سي مصر" بدخول الفنان اللبناني، وائل جسار، في حالة إغماء بسبب إيهامه بأنه ساهم بمقتل الفنان المصري مصفى قمر من دون قصد.
وبدأت مشاهد المقلب من خلال مكالمة هاتفيه أجراها أحد المشاركين في البرنامج مع الفنان وائل جسار، حيث دعاه لافتتاح مطعم لمجموعة مستثمرين مصريين شباب، بمشاركة الفنانة اللبنانية نور.
وحضر جسار ملبيا الدعوة وكان باستقباله الفنان مصطفى قمر ونور، وطلب منه أحد الشبان المشاركة بإعداد أحد الأطباق التي يقدمها المطعم.
ولع في المطعم وفي الناس.. انهيار وائل جسار#MBCMASR #رمضان_يجمعنا#خمس_نجوم#وائل_جسار
ممكن تتابع كل الحلقات من خلال شاهدhttps://t.co/DbwauhDMJ0 #MonthOfGood #رمضان_الخير pic.twitter.com/Ajn1FJPv9h
— MBC مصر (@mbcmasr) May 9, 2021