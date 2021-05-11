هكذا احتفل محمد امام بنهاية مسلسل "النمر"

أعلن النجم محمد إمام، انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسله "النمر"، الذى يعرض حاليًا في السباق الرمضانى، حيث نشر صورة له وهو محمولاً على الأعناق من كواليس آخر يوم تصوير للمسلسل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، ليعلن عن انتهاء التصوير قائلاً: "النهاردة الفجر، فركش مسلسل النمر، الحمد لله".

وشهدت الحلقة 27 من المسلسل دخول شمس "نرمين الفقى" المستشفى بعدما أطلق عليها النار فى فرحها على النمر، وأتهمت نصر "حجاج عبد العظيم" خال النمر أنه من أطلق عليها الرصاص لأنها رفضت الزواج منه، وعندما واجهه النمر قال انه تقدم للزواج منها حتى يمنع شرها عنه وكان بالاتفاق مع هدية "سوسن بدر" والدة النمر.



يتوصل النمر "محمد إمام" لنمر الموتوسيكل الذى أطلق الرصاص عليهم، ويبحث عامر "أحمد عبد الله محمود" عن صاحبه ويحضره للنمر والذى يكتشف منه أن حسن الحلق "خالد أنور" هو من أتفق معه على ذلك، فيذهب النمر لحسن ويعرف منه أن ملك هى من طلبت منه رأسه ليكون مهرها فيقوم النمر بنقش علامة النمر على وجه حسن ويتركه وينصرف، ويذهب لشمس ويخبرها أنه أخذ حقها.يذهب على "محمد مهران" لشمس أمه، ويخبرها أنه عرف الحقيقة أن الشيمى هو أبوه وتحدث مواجهة بينهم تنتهى بقوله أنه يكرهها وأنها أصبحت عدوته هى والنمر، ويذهب على لملك "هنا الزاهد" ويخبرها أنه أخوها ولكن لم تصدق ما يقوله لها وتتهمه بالجنون، وتطرده خارج المحل.يذكر أن مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، وهنا الزاهد، ومحمد رياض، ونرمين الفقى، وبيومى فؤاد، وخالد أنور، ومحمود حافظ، وولاء الشريف، ومحمد مهران، وأحمد حلاوة، وحجاج عبد العظيم، وأحمد حلاوة، وأحمد عبد الله محمود، ومؤمن نور، وتأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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