هيفا وهبي توجه رسالة "قوية".. هذا مضمونها

خرجت النجمة هيفا وهبي عن صمتها وعلّقت لأول مرة على الأحداث التي تشهدها مدينتي القدس وغزة.
ونشرت هيفا تغريدة مقتضبة على "تويتر" اعتبرها الكثيرون بمثابة "رسالة قوية" نظرا للتعابير التي استخدمتها وهبي لتوصيف الحالة.
ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية
الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها 🇵🇸#القدس_ينتفض #غزه_تقاوم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 10, 2021
وتأتي سلسلة التغريدات للنجوم العرب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة "للجريمة الإسرائيلية البشعة" التي أدت إلى مقتل 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.