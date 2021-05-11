هيفا وهبي توجه رسالة "قوية".. هذا مضمونها

خرجت النجمة هيفا وهبي عن صمتها وعلّقت لأول مرة على الأحداث التي تشهدها مدينتي القدس وغزة.

ونشرت هيفا تغريدة مقتضبة على "تويتر" اعتبرها الكثيرون بمثابة "رسالة قوية" نظرا للتعابير التي استخدمتها وهبي لتوصيف الحالة.



وقالت وهبي في تغريدتها: "ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها".

ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية

الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها 🇵🇸#القدس_ينتفض #غزه_تقاوم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح

— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) May 10, 2021





ويظهر أسفل تغريدة وهبي "هاشتاغات" عبرت من خلالها عن موقفها في دعم "انتفاضة القدس" و "مقاومة غزة"، ودعت فيها أيضا لإنقاذ حي الشيخ نجار.وحصلت التغريدة على آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قصير من نشرها، فيما اعتبرها الكثيرون رسالة "قاسية" ورحبوا من خلال تعليقاتهم بموقف النجمة من الأحداث التي تشهدها القدس.

وتأتي سلسلة التغريدات للنجوم العرب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة "للجريمة الإسرائيلية البشعة" التي أدت إلى مقتل 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.