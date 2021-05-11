فنون ومشاهير

هيفا وهبي توجه رسالة "قوية".. هذا مضمونها

Lebanon 24
11-05-2021 | 09:00
A-
A+
Doc-P-821609-637563151886624887.jpg
Doc-P-821609-637563151886624887.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خرجت النجمة هيفا وهبي عن صمتها وعلّقت لأول مرة على الأحداث التي تشهدها مدينتي القدس وغزة.

ونشرت هيفا تغريدة مقتضبة على "تويتر" اعتبرها الكثيرون بمثابة "رسالة قوية" نظرا للتعابير التي استخدمتها وهبي لتوصيف الحالة.


وقالت وهبي في تغريدتها: "ما يحصل في غزة جريمة في حق الإنسانية الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها".

ما يحصل في غزة جريمة في حق الانسانية
الله يحمي فلسطين الحبيبة واهلها 🇵🇸#القدس_ينتفض #غزه_تقاوم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح



ويظهر أسفل تغريدة وهبي "هاشتاغات" عبرت من خلالها عن موقفها في دعم "انتفاضة القدس" و "مقاومة غزة"، ودعت فيها أيضا لإنقاذ حي الشيخ نجار.

وحصلت التغريدة على آلاف الإعجابات والتعليقات خلال ساعات قصير من نشرها، فيما اعتبرها الكثيرون رسالة "قاسية" ورحبوا من خلال تعليقاتهم بموقف النجمة من الأحداث التي تشهدها القدس.

وتأتي سلسلة التغريدات للنجوم العرب والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن إدانتها الشديدة "للجريمة الإسرائيلية البشعة" التي أدت إلى مقتل 20 فلسطينيا بينهم 9 أطفال، وإصابة العشرات.

المصدر: سبوتنيك
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-05-10
14:00 | 2021-05-10
11:00 | 2021-05-10
09:45 | 2021-05-10
08:00 | 2021-05-10
05:00 | 2021-05-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website