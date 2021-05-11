اعتقدوا انها دخلت بواسطة.. أصغر صحافية بـLBCI يارا درغام تروي قصتّها (صورة)

كشفت يارا درغام، الصحافية في LBCI تفاصيل دخولها القناة رغم صغر سنّها.

وكتبت درغام عبر حسابها الخاص على موقع "linked in": "من 8 اشهر دخلت عا محطة الـLBCI ب 27 ايلول 2020. في كتير ناس فكروا اني فتت واسطة، خاصة اني بعدني صغيرة وعمري 21 سنة.... من هيك حبيت اليوم شاركها مع الكل... وبشكرلله عا هيك مخطط بحياتي".

وأضافت: "كنت عالبحر واجاني اتصال من رقم غريب ما حبيت رد، بس طلعت عالبيت حشريتي دفعتني شوف الرقم وبيّن انو LBC دغري رجعت اتصلت وردّت عليي الـHR وسألتني عن اسمي وبتذكر قلتلها:"عفوا ما بعرف مين معي بس انتو اتصلتوا فيي" قالتلتي صحيح شفنا سيرتك الذاتية CV عالايميل واذا بتحبي تجي على مقابلة نتعرف عليكي اكتر. وهيك صار تاني يوم رحت واخدت سيرتي الذاتية الجديدة لان هيديك كنت باعتتها من سنة وما عليها كل القصص الجديدة يلي عاملتها. حسب ما بعتقد حبّوني وحبّوا صراحتي من ناحية عدم تعمقي بالمجال السياسي انما اهتمامي بالإنسان والقضايا الإجتماعية وفليّت كنت مبسوطة بس مش حاملة ولاجواب".

وتابعت درغام: "بعد اسبوع بيتصلوا فيي اذا بجي على casting وافقت وجيت وقريت نشرة الأخبار وعرفت عن نفسي بس كمان فليت بلا جواب.



مرق اسبوعين وما حدا حكاني ومن بعدها بيتصلوا وهون الفرحة سألوني اذا بجي Training اكيد وافقت لان ما بحب ضيّع ولا فرصة بتتقدملي.ومن هونيك بلش المشوار يلي في طلعات ونزلات وفرح وحزن ونطرة وطموح... لمن فترة بحدود شهر وشوي بيقولولي بدنا ياكي ضمن عيلة الـLBCبس لأن كنت مآمنة انو فيي اوصل وفيي وفيّي حقّق اهدافي وطموحاتي واحلامي درجة درجة".

وختمت قائلة: "أنا أصغر فرد بالـLBC وأصغر طالبة ماستر 2، عم بعمل سبق مع الوقت ومبسوطة بهالنعمة".