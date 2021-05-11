بعد أنباء انفصالهما.. محمد رمضان يؤكد عودته لزوجته الشقراء (صور)

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمجموعة صور له مع عائلته، زوجته ووالدته وأشقائه.

ونشر رمضان عبر حسابه على "إنستغرام" صورته مع زوجته في أحدث ظهور لهما بعد شائعات انفصاله عنها.

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)





كما ظهر في صور أخرى يجلس إلى جانب والدته وشقيقه محمود، وفي صورة ثالثة يحمل شقيقته إيمان، وكتب تعقيبا: "عيلة رمضان في لمة رمضان ربنا يحفظكم ومايحرمنيش منكم أنتم وعيلتي التانية الجمهور الغالي".

وكانت أخبار انتشرت قبل فترة عن انفصال النجم المصري عن زوجته، وزاد من هذه الأخبار عدم ظهورها معه، إلا أن شقيقه محمود رمضان نفى هذه الأخبار.

ويشارك رمضان في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل "موسى"، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج محمد سلامة، ويشارك في البطولة سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذ رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.