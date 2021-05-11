نهاية "عشرين عشرين" ستشكّل مفاجأة.. ومعلومات عن جزء ثانٍ!

لم تحسم شركة "صادق الصباح" أمرها بعد بخصوص تصوير جزء ثان من مسلسل "عشرين عشرين" الذي يُعرض حالياً وهو من بطولة نادين نسيب نجيم، وقصي خولي واخراج فيليب أسمر.

وفيما بدأت المعلومات تتقاطع إزاء إمكانية انتاج جزء ثانٍ، أكدت مصادر لـ "نواعم" أن نهاية المسلسل يوم غد ستشكّل مفاجأة بالنسبة إلى الجمهور في وقت تقول معلومات أخرى إن الشركة تصور دائماً "نهايتين" لمسلسلاتها وتنتظر حتى الحلقة ما قبل الأخيرة لإرسال الحلقة النهائية للعرض.

من جهة أخرى، عُلم أن الممثل قصي خولي لا يعلم حتى الساعة عن إمكانية تصوير جزء ثانٍ من مسلسل "عشرين عشرين"، وهو اليوم موجود في بيروت وسيغادرها إلى دبي للقاء طفله في فترة استراحة العيد، وعُلم أن قصي خولي وقّع على عمل جديد خاص بشركة الصبّاح لكن العمل الدرامي لن يبصر النور قبل الخريف المقبل، ومن المرجّح أن يكون مسلسلاً قصيراً لمصلحة المنصات على غرار "لا حكم عليه" الذي عُرض قبل شهرين ونال نجاحاً كبيراً، فيما لم تبدِ الممثلة نادين نسيب نجيم ولا فريق العمل نيتهم في تصوير او انتاج جزء ثان.

في انتظار ما سيعلن عنه نهاية حلقة الغد من "2020" هل نكون أمام جزء ثان من 2020؟