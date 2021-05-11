فنون ومشاهير

خالها مخرج شهير وتشارك في "للموت" و"عشرين عشرين".. تعرفوا من تكون الطفلة تالين ابو رجيلي

Lebanon 24
11-05-2021 | 11:00
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كشف الممثل باسم مغنية أن لا صلة قرابة تجمعه بالطفلة تالين أبو رجيلي التي تشارك خلال شهر رمضان في مسلسلين "2020" و"للموت" وتحقق نجاحاً كبيراً بأدائها التمثيلي.

 

وشارك باسم صورة للطفلة وهي بأحضان زوجته شيرين التي بدت في غاية السعادة وعلق عليها قائلاً: "صورتها هالصورة لأنو شيرين بتحبها .زوجتي شيرين وتالين أبو رجيلي (خلود) في مسلسل "للموت" فرخ البط عوام، المخرج فيليب أسمر خالها لتالين".

 

يذكر أن باسم يشارك في بطولة مسلسل "للموت" الذي يعرض حالياً ويحقق نجاحاً كبيراً مع باقي النجوم ومنهم ماغي بو غصن، محمد الأحمد، دانييلا رحمة، خالد القيش، فادي أبي سمرا، أحمد الزين، ختام اللحام، ورندة كعدي، آخرين، والعمل من كتابة نادين جابر، وإخراج فيليب أسمر.

المصدر: لها
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