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فنون ومشاهير
سمير غانم في وضعٍ "حرجٍ للغاية"
Lebanon 24
11-05-2021
|
23:00
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كشفت مصادر مطلعة عن آخر تطورات الحالة الصحية للنجمين سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بفيروس كورونا.
وقال عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن وضع سمير غانم وزوجته "يبقى على ما هو عليه، وما زال وضعهما حرجا" مطالبًا الجميع بالدعاء لهما.
ومساء أمس الإثنين ترددت أنباء حول وفاة سمير غانم، إلا أن مصدرًا مقربًا من عائلة الفنان الكبير نفى صحتها.
وقال المصدر إن "سمير غانم في حالة حرجة للغاية بالفعل، ولكن أنباء وفاته مجرد شائعة".
وفي وقت سابق اليوم، علق الفنان المصري، حسن الرداد، لأول مرة على شائعات المرض والوفاة التي تلاحق حماه الفنان سمير غانم وحماته دلال عبد العزيز.
وطالب الرداد، الجميع بالتوقف عن تداول الشائعة أو أي أخبار عن الحالة الصحية للنجمين، إلا ما يتم نشره عبر حسابه الموثق أو حساب الإعلامي رامي رضوان زوج النجمة دنيا سمير غانم.
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