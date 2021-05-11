فنون ومشاهير

شكران مرتجى: خضعت لعملية التجميل هذه

Lebanon 24
11-05-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-821877-637563617424398837.jpeg
Doc-P-821877-637563617424398837.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت الممثلة شكران مرتجى أن شخصية "سعاد" التي لعبتها في مسلسل "حارة القبّة" تشبهها من ناحية عدم إنجابها الأطفال وهذا ما جعلها تُقدّم الدور بطريقة مختلفة :"الدور ظهر بصدق للناس لأنّني لم أنُجب أولاداً في الواقع وهذا ما يدركه الناس عني وبالتالي هذا الأمر جعلهم يتأثّرون ويتعاطفون مع الأمر".

وتابعت في حديثها مع الاعلامي فراس حليمة ضمن برنامج "جمعتنا حلوة" أن نص المسلسل وصفته بـ"الملحمة" إلى جانب تركيز المخرجة رشا شربتحي على أدق التفاصيل ليخرج العمل بشكل مثالي، كما عبّرت عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لـ "حارة القبة" ونوّهت بأنّه تمّ الإنتهاء من تصوير الجزء الثاني منه.

أما عن مسلسل "الكندوش" وثنائيتها مع الممثلة السورية القديرة سامية الجزائري، قالت انها لم تحقّق ما كان متوقّعاً لأنّ الجمهور إعتقد أنّها ستكون ثنائية كوميدية إلا أنّ العمل بعيداً عن الكوميديا.

وخلال سياق الحلقة، تحدثت مرتجى عن صداقتها مع زميلها الراحل نضال سيجري وحرصها على الوفاء تجاهه معبّرة عن استيائها من إعتبار البعض بأنّ ذلك أشبه بالمجاملات.

في سؤال حول مسلسلات الموسم الرمضاني الحالي، صرحت مرتجى بأنّه لم يتسنّى لها مشاهدة أعمال زملائها لأنها منهمكة بتصوير الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش"، لكنها تسمع الأصداء الإيجابية لبعض الأعمال، وباركت لكل من الممثل قصي خولي وباسل خياط وباسم ياخور، وعدّدت بعض الأسماء الذين وصفتهم بالأساتذة في الدراما منهم: سلوم حداد، عباس النوري، بسام كوسا، وأيمن زيدان الذي إعتبرته بمثابة "عرّابها".

تعليقاً منها على عدم تقديمها ثنائية درامية مع الممثلة سلافة معمار مجدداً في جزء ثان لمسلسل "وردة شامية"، قالت أنّها ليست الجهة المنتجة وبالتالي ليس لها علاقة في ذلك واستغلت الحديث للاشادة بأداء الممثلة سلافة معمار قائلة:"لا يمكننا مشاهدتها دون التصفيق لها لأنّ أدائها رائع".

من ناحية أخرى، كشفت شكران عن أنها خضعت لعملية تجميل في أنفها وأشارت إلى أنّ الأدوار التمثيلية تتطلّب أحياناً تشويه معين في الشكل الخارجي أو عدم إعتماد الماكياج. في ختام الحلقة، توجّهت شكران بالشكر للجمهور اللبناني قائلة:"أنا من جماعة "سوا ربينا" والله يبعد عن الجميع الوباء والبلاء".

المصدر: الفن
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2021-05-11
11:00 | 2021-05-11
08:00 | 2021-05-11
06:45 | 2021-05-11
05:00 | 2021-05-11
04:30 | 2021-05-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website