22
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
سيرين عبدالنور تحجز مقعدها في ماراثون رمضان 2022
Lebanon 24
12-05-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الممثلة سيرين عبدالنور خلال استضافتها في برنامج "إي. تي بالعربي" أنها وقّعت عقدا مع المنتج صادق الصباح لتقديم مسلسل رفضت تقديم أيّ تفاصيل حوله في رمضان المقبل حاجزة مقعدها منذ الآن في مارثوان 2022 بعد غيابها عن الموسم الحالي.
مواضيع ذات صلة
فنانة لبنانية تزوجّت شقيق إعلامي.. ينتظران مولودهما الأول
Lebanon 24
فنانة لبنانية تزوجّت شقيق إعلامي.. ينتظران مولودهما الأول
12/05/2021 09:58:00
12/05/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية: "ما بدي أصدمكن.. انا الصاروخ الضايع" (صورة)
Lebanon 24
فنانة لبنانية: "ما بدي أصدمكن.. انا الصاروخ الضايع" (صورة)
12/05/2021 09:58:00
12/05/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: وجه لبنان يتغيّر وننتقل الى نموذج يشبه ايران وفنزويلا وأحد غير قادر على ايقاف التدهور و مجلس النواب يرفع العشرة وهو برهن عن عقمه
Lebanon 24
الجميّل: وجه لبنان يتغيّر وننتقل الى نموذج يشبه ايران وفنزويلا وأحد غير قادر على ايقاف التدهور و مجلس النواب يرفع العشرة وهو برهن عن عقمه
12/05/2021 09:58:00
12/05/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقفكم لا تليق بالفنان اللبناني.. نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين المحترفين
Lebanon 24
مواقفكم لا تليق بالفنان اللبناني.. نوال الزغبي تستقيل من نقابة الفنانين المحترفين
12/05/2021 09:58:00
12/05/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فن
لبنان
تابع
الأكثر قراءة
فاجعة تهزّ الأشرفية.. صخرة في البحر تقتل "جو" ابن الـ19 عاماً (صورة)
Lebanon 24
فاجعة تهزّ الأشرفية.. صخرة في البحر تقتل "جو" ابن الـ19 عاماً (صورة)
14:38 | 2021-05-11
11/05/2021 02:38:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ هام من "قوى الأمن".. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيانٌ هام من "قوى الأمن".. هذا ما جاء فيه
11:56 | 2021-05-11
11/05/2021 11:56:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
Lebanon 24
بيان سلامة يعيد مدّخرات صغار المودعين بعد شهرين؟
05:00 | 2021-05-11
11/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
Lebanon 24
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع أم هبوط؟
14:16 | 2021-05-11
11/05/2021 02:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
منع الخروج والولوج الى الشوارع خلال العيد.. اليكم الفاصيل
Lebanon 24
منع الخروج والولوج الى الشوارع خلال العيد.. اليكم الفاصيل
10:45 | 2021-05-11
11/05/2021 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:00 | 2021-05-12
جو معلوف مكان طوني خليفة.. و"فوضى" في قناة "الجديد"!
16:00 | 2021-05-11
شكران مرتجى: خضعت لعملية التجميل هذه
14:00 | 2021-05-11
سمير غانم في وضعٍ "حرجٍ للغاية"
11:00 | 2021-05-11
خالها مخرج شهير وتشارك في "للموت" و"عشرين عشرين".. تعرفوا من تكون الطفلة تالين ابو رجيلي
08:00 | 2021-05-11
بعد أنباء انفصالهما.. محمد رمضان يؤكد عودته لزوجته الشقراء (صور)
06:45 | 2021-05-11
فنانة تفاجئ الجميع بإعلان زواجها على الهواء مباشرة.. من هو العريس؟ (فيديو)
فيديو
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
Lebanon 24
فيديو يغزو الانترنت.. شاهدوا لحظة مرور حطام الصاروخ الصيني فوق السعودية
01:30 | 2021-05-11
12/05/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
Lebanon 24
صراخ وسقوط مؤلم لفنانة مصرية في "رامز عقله طار" (فيديو)
11:00 | 2021-05-10
12/05/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
Lebanon 24
بشكل مُفاجىء قمر تكشف حملها.. والجمهور يتساءل من الوالد؟ (فيديو)
02:00 | 2021-05-10
12/05/2021 09:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact