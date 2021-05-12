فنون ومشاهير

سيرين عبدالنور تحجز مقعدها في ماراثون رمضان 2022

Lebanon 24
12-05-2021 | 06:00
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كشفت الممثلة سيرين عبدالنور خلال استضافتها في برنامج "إي. تي بالعربي" أنها وقّعت عقدا مع المنتج صادق الصباح لتقديم مسلسل رفضت تقديم أيّ تفاصيل حوله في رمضان المقبل حاجزة مقعدها منذ الآن في مارثوان 2022 بعد غيابها عن الموسم الحالي.
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