سيرين عبدالنور تحجز مقعدها في ماراثون رمضان 2022

كشفت الممثلة سيرين عبدالنور خلال استضافتها في برنامج "إي. تي بالعربي" أنها وقّعت عقدا مع المنتج صادق الصباح لتقديم مسلسل رفضت تقديم أيّ تفاصيل حوله في رمضان المقبل حاجزة مقعدها منذ الآن في مارثوان 2022 بعد غيابها عن الموسم الحالي.