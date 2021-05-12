فنون ومشاهير

جو معلوف مكان طوني خليفة.. و"فوضى" في قناة "الجديد"!

Lebanon 24
12-05-2021 | 02:00
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كتبت زكية الديراني في "الأخبار": لم يكن الحظ إلى جانب جو معلوف على مدى عاميين متتاليين. عندما ترك قناة lbci حيث قدّم برنامج "حكي جالس"، إنضم إلى محطة mtv التي إحتفلت بعودته إليها بحفاوة لتقديم برنامج "بالوكالة"، لكن الأمور لم تسر كما يجب. سرعان ما جمّدت القناة برنامجه على إثر التظاهرات التي عمّت لبنان في خريف 2019، إلى درجة أن القناة لم تعرض أي حلقة من المشروع الاجتماعي الجديد، ووصل الخلاف بينهما إلى القضاء بعدما قدّم الاعلامي دعوى ضد قناة mtv.

 

بعد هذه الفترة من الغياب عن الشاشة، يعود معلوف قريباً، وهذه المرة عبر قناة "الجديد". فقد إنضم الى فريق عمل المحطة لتقديم برنامج إجتماعي يحمل إسم "فوضى" سينطلق عرضه في 25 أيار الحالي.

 

التعاون بين معلوف و"الجديد" لم يكن مفاجئاً، بل سبقه الكثير من الأخذ والردّ، قبل أن يتّفق الثنائي على الخطوط العريضة. وأتى إنضمام معلوف إلى "الجديد"، بعدما خرج طوني خليفة منها في الخريف الماضي وإنضم إلى منصة "صوت بيروت أنترناسيونال" لتقديم برنامجين تعرضهما قناة lbci بالتوازي على شاشتها.

 

اللافت أن معلوف سيطل كل إثنين بـ "فوضى"، وهو التوقيت المعروف لدى غالبية البرامج الإجتماعية التي تعرضها القنوات اللبنانية، لتكون المنافسة ضمن توقيت ونهار محدد هو بداية الاسبوع. على أن يكشف قريباً عن تفاصيل البرنامج الجديد وطبيعة فقراته.

المصدر: الأخبار
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