"كورونا" يسرق صديق عزيز على قلب نانسي عجرم.. هكذا عبّرت عن حزنها

غرّدت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "كورونا عم يسرق منا أعز و أطيب الناس. من بعد وفاة الصديق طوني شرفان الحزن بيرجع من جديد مع رحيل الصديق روني نجيم. أحرّ التعازي لمحبينن والراحة لنفوسن".

كورونا عم يسرق منا أعز و أطيب الناس. من بعد وفاة الصديق طوني شرفان الحزن بيرجع من جديد مع رحيل الصديق روني نجيم. أحرّ التعازي لمحبينن و الراحة لنفوسن.🙏🏻

— Nancy Ajram (@NancyAjram) May 11, 2021

إشارة الى أن مدير عام راديو دلتا السيد روني نجيم توفي أمس الثلاثاء متأثراً بإصابته بفيروس "كورونا".