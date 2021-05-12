فنون ومشاهير

"كورونا" يسرق صديق عزيز على قلب نانسي عجرم.. هكذا عبّرت عن حزنها

Lebanon 24
12-05-2021 | 12:00
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غرّدت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابها الخاص على "تويتر" قائلة: "كورونا عم يسرق منا أعز و أطيب الناس. من بعد وفاة الصديق طوني شرفان الحزن بيرجع من جديد مع رحيل الصديق روني نجيم. أحرّ التعازي لمحبينن والراحة لنفوسن".

 

كورونا عم يسرق منا أعز و أطيب الناس. من بعد وفاة الصديق طوني شرفان الحزن بيرجع من جديد مع رحيل الصديق روني نجيم. أحرّ التعازي لمحبينن و الراحة لنفوسن.🙏🏻

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