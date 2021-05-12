فنون ومشاهير

هذه نهاية صافي الديب في مسلسل "عشرين عشرين"

Lebanon 24
12-05-2021 | 11:30
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في الحلقة الأخيرة من مسلسل "عشرين عشرين" يموت صافي الديب (قصي خولي) في مسلسل "عشرين عشرين" بعدما قتل نفسه عقب عملية تبادل حاول القيام بها من خلال تسليم سما عقل (نادين نسيب نجيم) الى شعبة المعلومات مقابل الافراج عن كل المعتقلين الذين يخصونه.

 

وفي نهاية الحلقة قام صافي الديب بقتل نفسه بعدما هدد سما عقل بحزام ناسف تبين أنه غير حقيقي.

 

اللافت في الحلقة الأخيرة من المسلسل الجملة التي وردت عبارة ان هذا الصراع مستمر بين الخارجين عن القانون والمسؤولين المُصرين على تنفيذه والى اللقاء في الموسم الثاني، ما يفتح الابواب لإنتاج جزء ثانٍ من العمل الذي حقق نجاحًا فاق كل التوقعات واخترق السوقين المصري والخليجي، ولعل الموسم الثاني سيتضمن قضية جديدة سيعالجها المسلسل لكن طبعًا من دون الممثل قصي خولي الذي توفي في الموسم الأول.

 

يُشار إلى ان المسلسل من كتابة بلال شحادات ونادين جابر، اخراج فيليب اسمر وانتاج صادق الصبّاح.

المصدر: بصراحة
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