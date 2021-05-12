فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تشارك في إعداد وجبات إفطار لـ400 ألف محتاج.. وتتعرض للإنتقاد (صور)

Lebanon 24
12-05-2021 | 08:00
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حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على المشاركة في إعداد وجبات إفطار لـ400 ألف محتاج في القاهرة، وذلك قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

ونشرت طافش على "تويتر" مجموعة من الصور لها أثناء مشاركتها في تحضير وتغليف الوجبات، التي تم توزيعها على الأسر المحتاجة.

وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في تلك التجربة، موضحة: "جميل التبرع بالمال أو الملابس أو الأدوية، لكن عمل الخير بنفسك شعور جميل"، مشددة: "كان يوماً كله خير مع المتطوعين، واستطعنا إعداد أكثر من 400 ألف وجبة لأهلنا المحتاجين".



وتعرضت نسرين الى الانتقاد لإظهارها فعل الخير علناً، حيث إعتبر البعض أن ما تقوم به هو جزء من الاستعراض. 
 
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