فنانة شهيرة تشارك في إعداد وجبات إفطار لـ400 ألف محتاج.. وتتعرض للإنتقاد (صور)

لما نمد أيدينا لبعض بالمساعدة من القلب تصبح الدنيا اجمل و احن .. جميل التبرع بالمال او الملابس او الأدوية بس صدقوني لما تعملو الخير بايديكم شعور ولا اجمل كان يوم كلو خير مع جمعية شارك البسمة مع المتطوعين الي حضرنا مع بعض اكتر من ٤٠٠ الف وجبة لاهلنا المحتاجين pic.twitter.com/kEgxiE3B2M — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) May 11, 2021

حرصت الفنانة السورية نسرين طافش على المشاركة في إعداد وجبات إفطار لـ400 ألف محتاج في القاهرة، وذلك قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.ونشرت طافش على "تويتر" مجموعة من الصور لها أثناء مشاركتها في تحضير وتغليف الوجبات، التي تم توزيعها على الأسر المحتاجة.وعبرت عن سعادتها بالمشاركة في تلك التجربة، موضحة: "جميل التبرع بالمال أو الملابس أو الأدوية، لكن عمل الخير بنفسك شعور جميل"، مشددة: "كان يوماً كله خير مع المتطوعين، واستطعنا إعداد أكثر من 400 ألف وجبة لأهلنا المحتاجين".وتعرضت نسرين الى الانتقاد لإظهارها فعل الخير علناً، حيث إعتبر البعض أن ما تقوم به هو جزء من الاستعراض.