فنانة شهيرة تشارك في إعداد وجبات إفطار لـ400 ألف محتاج.. وتتعرض للإنتقاد (صور)

لما نمد أيدينا لبعض بالمساعدة من القلب تصبح الدنيا اجمل و احن .. جميل التبرع بالمال او الملابس او الأدوية بس صدقوني لما تعملو الخير بايديكم شعور ولا اجمل كان يوم كلو خير مع جمعية شارك البسمة مع المتطوعين الي حضرنا مع بعض اكتر من ٤٠٠ الف وجبة لاهلنا المحتاجين pic.twitter.com/kEgxiE3B2M
— نسرين طافش (@NESREENTAFESH) May 11, 2021
لما نمد أيدينا لبعض بالمساعدة من القلب تصبح الدنيا اجمل و احن .. جميل التبرع بالمال او الملابس او الأدوية بس صدقوني لما تعملو الخير بايديكم شعور ولا اجمل كان يوم كلو خير مع جمعية شارك البسمة مع المتطوعين الي حضرنا مع بعض اكتر من ٤٠٠ الف وجبة لاهلنا المحتاجين pic.twitter.com/kEgxiE3B2M