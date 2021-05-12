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فنون ومشاهير
جلسة محاكمة عاجلة لفنان مصري شهير بتهمة شتم إعلامية
Lebanon 24
12-05-2021
|
17:00
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كشفت الإعلامة ريهام سعيد عن موعد أولى جلسات محاكمة المطرب حسن شاكوش، لاتهامة بسب وقذف والإساءة لسمعة العائلات.
ونشرت ريهام عبر صفحتها على "فيسبوك" بياناً جاء فيه: "جلسة محاكمة لحسن شاكوش يوم 29 تموز 2021 أمام محكمة جنج بولاق الدكرور لاتهامة بالسب والقذف والإساءة لسمعة العائلات والمعاقب عليها طبقا لنص المادة 308 من قانون العقوبات بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات والغرامة علاوة على التعويضات التي تراها المحكمة مناسبة".
وتعود الأزمة عندما ظهرت ريهام سعيد في برنامج "شيخ الحارة" وأثارت الجدل بسبب تصريحاتها عن المطرب حسن شاكوش وقالت إنها تعتبر شاكوش عدواً لها لأنها طلبته للغناء في حفل أقامته لأبنائها في الساحل الشمالي ولكنه طلب مبلغاً مالياً كبيراً بالإضافة لرفضه الدخول ماشيًا على قدميه".
ليرد عليها حسن شاكوش في فيديو عبر حسابه على "فيسبوك" قال فيه إنه أخبرها بأنه لا يستطيع الغناء بسبب قرار النقابة وبعد إلحاح منها وافق على الذهاب للحفل لالتقاط الصور، لكنه فوجئ بدعاية على منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة لوجود عدد كبير من المدعوين، وأضاف في الفيديو أنه طلب منها 30 ألف جنيه ولكنها رفضت فوافق على 10 آلاف فقط لفرقته الغنائية.
واختتم شاكوش حديثه قائلًا إنه رأى في الحفل أشياء لا يستطيع ذكرها وأنه لم يتقاض منها أي مبلغ مالي.
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