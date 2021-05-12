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فنون ومشاهير
ما الذي يجمع بين "2020" و"للموت"؟
Lebanon 24
12-05-2021
|
10:46
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ثمة عناصر تجمع بين مسلسلين يحققان اليوم نسبة مشاهدة عالية. وهما “2020” (الصباح اخوان)، و”للموت” (ايغل فيلمز) . وتتوزع هذه العناصر على الشكل والمضمون:
العملان من توقيع المخرج فيليب اسمر، وكتابة نادين جابر التي تنفرد بـ”للموت” وتشارك الكاتب السوري بلال شحادات في كتابة “2020”. كذلك ثمة ممثلون مشتركون في العملين مثل فادي ابو سمرا، ورندة كعدي.
المخدرات حاضرة في المسلسلين. ففما يضيء “2020” على موضوع تجارة المخدرات بشكل رئيسي، فانها تحضر في “للموت” من بوابة ادمان احد ابطاله عمر (باسم مغنية) عليها، وقد تكررت المشاهد التي يشتم فيها مخدره. كما ان ريم (دانييلا رحمة) تدس في سيارة أمين (فادي ابو سمرا) حقيبة من المخدرات بنية توريطه وسجنه.
التدخين بشكل مكثف ومتكرر قاسم مشترك بين العملين. فبعض ابطال العملين يمعنون في التدخين، وبدت السيجارة ملازمة للفنان قصي خولي في مشاهده، وكذلك بالنسبة الى الفنان احمد الاحمد والفنانة ماغي بوغصن، وان بدرجة اقل. ويصبح فعل التدخين اداة اساسية من ادوات التعبير ، ومؤشر الى انفعالات وحالات نفسية وان تفاوتت مراحلها.
يتخذ ابطال العملين عبارات او كلمات تشكل بصمة لكل منهم. وفي مقدمهم قصي خولي مع عبارة “يا عفو الله” في مسلسل “2020”، ومن باب الامعان بترسيخها في ذهن المشاهد، نشاهدها مكتوبة على خلفية سيارات “الفان”، وكذلك من خلال يافطة منفذة بالاضاءة في الحي الشعبي. كما ان نادين نسيب نجيم تعتمد في هذا السياق كلمة “منهنه” التي تكررها في العديد من المشاهد. علما ان اللازمتين على لسان خولي ونجيم غير واردتين في النص، وانما هما من ابتداع الممثليْن.
على الضفة الاخرى، نسمع اكثر من لازمة على لسان ماغي بو غصن في “للموت”: “يا صغيّر”، وانت حبيبة قلبي، بس الشغل شغل”، كذلك كلمة “OPPA” على لسان دانييلا رحمة، وكلمة “دشش” على لسان فادي ابو سمرا، فيما تردد كارول عبود عبارة: “اذا كنت لا تعرف طريق رزقك، فالرزق يعرف طريقك”. وحتى الفنان مجدي مشموشي الذي اطل في العمل كضيف سريع، كلن لا ينفك يردد لازمته الخاصة : “عوجة”!
المصدر: شاشات
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