ماذا قالت إليسا عن دماء الشهداء الفلسطينيين؟

تمنّت الفنانة إليسا أن تثمر دماء الشهداء في فلسطين حبًّا وأملًا لبلداننا العربيّة.



وفي تغريدة لها عبر " تويتر " وجّهت إليسا رسالة بمناسبة عيد الفطر جاء فيها: "صحيح هالسنة عيد الفطر عم بيحل على وقع دم شهداء غاليين بالأرض المقدسة، بس منتمنى ومنصلي هالشهادة تزهر حب وأمل لسلام بلداننا العربية. فطر سعيد وكل عام وانتو بخير".

صحيح هالسنة عيد الفطر عم بيحل على وقع دم شهداء غاليين بالأرض المقدسة، بس منتمنى ومنصلي هالشهادة تزهر حب وأمل لسلام بلداننا العربية. فطر سعيد وكل عام وانتو بخير