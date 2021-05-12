فنون ومشاهير

تايلور سويفت أول مغنية تحصل على جائزة الايقونة العالمية

Lebanon 24
12-05-2021 | 23:00
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