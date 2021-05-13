ممثّل لبناني وسيم يدخل القفص الذهبي الأسبوع المقبل

كشف الممثّل طوني عيسى أنّه سيدخل القفص الذهبي الأسبوع المقبل، حيث اختار شقيقه ليكون إشبينه، وفق ما أفاد موقع بصراحة.

على صعيد آخر، إنضم عيسى الى مسلسل "صالون زهرة" الى جانب الممثلين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار من انتاج صبّاح

أخوان.



وأكد خلال برنامج "ستار قبل الإفطار" انه سيبدأ تصوير أولى مشاهده في العمل اليوم الخميس.



وتدور فكرة المسلسل حول أربعة نساء لكل واحدة منهن مشاكلها الخاصة، بالاضافة الى امتلاك نادين صالون تجميل نسائي بإسم "صالون زيزي" إختصار لإسم "زهرة" في المسلسل، المقرر عرضه في الخريف القادم عبر منصة شاهد ومؤلف من 15 حلقة من كتابة نادين جابر ومن اخراج جو بوعيد.