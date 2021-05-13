فنون ومشاهير

بعد دور "سعاد" في "عشرين عشرين".. ماريتا الحلاني إلى التمثيل نهائياً؟

Lebanon 24
13-05-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-822433-637564963937812470.jpg
Doc-P-822433-637564963937812470.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يبدو أن الحظ ابتسم أخيراً للفنانة ماريتا الحلاني في تجسيد دور "سعاد" في مسلسل "عشرين عشرين" الى جانب كل من نادين نسيب نجيم وقصي خولي، وتروي قصة فتاة فقدت أهلها وعملت في الممنوعات الى أن تلتقي بشاب يحبها  فتتزوجه، وذلك على الرغم من ان ماريتا انطلقت في عالم الغناء وأصدرت مجموعة جيدة من الأغاني.

 

والواضح أن ردود الفعل على دور ماريتا جاءت مثنية على أدائها وتمكنها من تأدية دور مركب ومعقد في نفس الوقت بتلقائية وبساطة.

 

وعُلم أن عدداً من اصدقاء ماريتا المقربين منها دعوها إلى ممارسة التمثيل واختيار مزيد من الأدوار التي تسهم في نجاحها أكثر وتنافس مع الوقت نجمات الصف الاول.

 

الى ذلك، لم تعطِ الحلاني أي موافقة بعد على أدوار جديدة تُعرض عليها بانتظار بلورة ما بعد عرض أول مسلسل تشارك فيه، وكانت فعلا سنداً في كل الحلقات التي ظهرت فيها وهذا يعني أن المنتج والمخرج وجدوا فيها ما يريدون لتقديم الدور المنسوب اليها، فهل تطلق ماريتا الغناء أم توظفه خدمة للتمثيل؟

المصدر: نواعم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
06:42 | 2021-05-13
05:30 | 2021-05-13
05:00 | 2021-05-13
02:00 | 2021-05-13
23:00 | 2021-05-12
16:00 | 2021-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website