بعد دور "سعاد" في "عشرين عشرين".. ماريتا الحلاني إلى التمثيل نهائياً؟

يبدو أن الحظ ابتسم أخيراً للفنانة ماريتا الحلاني في تجسيد دور "سعاد" في مسلسل "عشرين عشرين" الى جانب كل من نادين نسيب نجيم وقصي خولي، وتروي قصة فتاة فقدت أهلها وعملت في الممنوعات الى أن تلتقي بشاب يحبها فتتزوجه، وذلك على الرغم من ان ماريتا انطلقت في عالم الغناء وأصدرت مجموعة جيدة من الأغاني.

والواضح أن ردود الفعل على دور ماريتا جاءت مثنية على أدائها وتمكنها من تأدية دور مركب ومعقد في نفس الوقت بتلقائية وبساطة.

وعُلم أن عدداً من اصدقاء ماريتا المقربين منها دعوها إلى ممارسة التمثيل واختيار مزيد من الأدوار التي تسهم في نجاحها أكثر وتنافس مع الوقت نجمات الصف الاول.

الى ذلك، لم تعطِ الحلاني أي موافقة بعد على أدوار جديدة تُعرض عليها بانتظار بلورة ما بعد عرض أول مسلسل تشارك فيه، وكانت فعلا سنداً في كل الحلقات التي ظهرت فيها وهذا يعني أن المنتج والمخرج وجدوا فيها ما يريدون لتقديم الدور المنسوب اليها، فهل تطلق ماريتا الغناء أم توظفه خدمة للتمثيل؟