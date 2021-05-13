فنون ومشاهير

بعد نشره فيديو يطلب المساعدة.. وفاة ممثل بكورونا: لا أحد يعرف كيف غادرنا

Lebanon 24
13-05-2021 | 10:42
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بعد ساعات قليلة من نشره مقطع فيديو وهو يطلب المساعدة الطبية، توفي الممثل الهندي راهول فوهرا داخل مستشفى نيودلهي، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال فوهرا في مقطع فيديو سجله قبل وفاته في 9 أيار في مستشفى نيو دلهي: "هذا الأكسجين ثمين للغاية في الوقت الحالي، بدونه يعاني المرضى". كما كشف أن الطاقم الطبي بالكاد يستجيب لطلبات المساعدة.

إلى ذلك، قال أيضاً "أحاول أنا أنادي الممرضين، لكن لا أحد يجيب، فهم يأتون بعد ساعة أو أكثر، وعليك أن تدبر أمرك في غيابهم بطريقة ما".

ولاحقا، نشرت جيوتي تيواري، زوجة فوهرا، خبر وفاته على حسابها عبر "انستغرام"، مرفقاً بالفيديو المصور الذي بدا فيه في سريره بالمستشفى، بقناع أكسجين، يحاول استدعاء أحد الممرضين، دون مجيب!

وكتبت "لقد تركنا راهول، الجميع يعرف ذلك، لكن لا أحد يعرف كيف غادرنا"، مضيفة "آمل أن ينال زوجي العدالة".

 

A post shared by Jyoti Tiwari (@ijyotitiwari)

المصدر: العربية
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