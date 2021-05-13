نادين نسيب نجيم "زعلانة": "صعب الموقف كتير وبيكسر القلب" (صورة)

عبرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن حزنها لانتهاء مسلسل "2020"، ونشرت صورة لها ولزميلها في المسلسل الرمضاني قصي خولي عبر حسابها على "انستغرام"، وأرفقتها بالتعليق:

"الليلة آخر حلقة من مسلسل ٢٠٢٠ صراحة زعلانة انه رح يخلص وحاسة عبالي بعد اعرف شو صار وعندي أسئلة كتير عبالي اعرف جوابها ... حزام ناسف ومسدس بإيدها يعني يا قاتل يا مقتول ! صعب الموقف كتير وبيكسر القلب بس اوقات النهاية بتكون كمان بداية لقصة جديدة . اتعلقنا بحياة وحبينا صافي وتعاطفنا مع سما ونقسمنا بين مؤيد و معارض وهيدا جدل حلو. كنتوا متوقعين هيك تكون النهاية وإذا لاء كيف بتتمنوا النهاية تكون؟"

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