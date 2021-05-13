فنون ومشاهير

فنانة تروي تفاصيل تحرش طبيب بيطري بها‎: "افتكرني جاموسة ماشية قدامه!"

Lebanon 24
13-05-2021 | 09:44
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أكدت الفنانة المصرية زينب غريب تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري في منطقة قصر النيل في العاصمة القاهرة.

وكتبت غريب في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة.. يتقال لي إما إسكتي وإما ده مريض والمسامح كريم.. وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست مثلها مثلي بالضبط".

وتابعت: "أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أو اغتصب، أو تحرش تدافع عنه وتنسى إني في مقام ابنتها أيضا.. فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي أو أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه!".

كما قالت زينب غريب، في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" إنها تفاجأت بشخص يصورها من ظهرها في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة، فذهبت إلى أقرب نقطة شرطة وقدمت بلاغا ضد المتحرش، الذي اكتشفت أنه طبيب بيطري ومتزوج، مؤكدة أن كل أفراد الشرطة والنيابة تعاملوا معها بكل احترام وحرصوا على إنهاء كل الإجراءات بشكل سريع.

وأشارت زينب، إلى أن أسرة المتحرش بها، تواصلت معها من أجل التنازل عن المحضر، ولكنها طلبت منهم ضمانة بألا يكرر هذا الفعل مع أي فتاة أخرى.
المصدر: سبوتنيك
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