22
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
فنانة تروي تفاصيل تحرش طبيب بيطري بها: "افتكرني جاموسة ماشية قدامه!"
Lebanon 24
13-05-2021
|
09:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الفنانة المصرية زينب غريب تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري في منطقة قصر النيل في العاصمة القاهرة.
وكتبت غريب في منشور عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهاردة.. يتقال لي إما إسكتي وإما ده مريض والمسامح كريم.. وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست مثلها مثلي بالضبط".
وتابعت: "أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أو اغتصب، أو تحرش تدافع عنه وتنسى إني في مقام ابنتها أيضا.. فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي أو أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه!".
كما قالت زينب غريب، في تصريحات خاصة لموقع "إرم نيوز" إنها تفاجأت بشخص يصورها من ظهرها في منطقة قصر النيل بالعاصمة القاهرة، فذهبت إلى أقرب نقطة شرطة وقدمت بلاغا ضد المتحرش، الذي اكتشفت أنه طبيب بيطري ومتزوج، مؤكدة أن كل أفراد الشرطة والنيابة تعاملوا معها بكل احترام وحرصوا على إنهاء كل الإجراءات بشكل سريع.
وأشارت زينب، إلى أن أسرة المتحرش بها، تواصلت معها من أجل التنازل عن المحضر، ولكنها طلبت منهم ضمانة بألا يكرر هذا الفعل مع أي فتاة أخرى.
المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة
عون فاجأ زواره
Lebanon 24
عون فاجأ زواره
01:15 | 2021-05-13
13/05/2021 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 4 أيام على فقدانها.. العثور على جثة ابنة الـ 15 عاماً نورا حاطوم في نهر ابراهيم
Lebanon 24
بعد 4 أيام على فقدانها.. العثور على جثة ابنة الـ 15 عاماً نورا حاطوم في نهر ابراهيم
04:21 | 2021-05-13
13/05/2021 04:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
في أول أيام عيد الفطر.. كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
في أول أيام عيد الفطر.. كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية؟
02:35 | 2021-05-13
13/05/2021 02:35:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يستجيب عون لشروط الحريري في اللحظة الاخيرة؟
Lebanon 24
هل يستجيب عون لشروط الحريري في اللحظة الاخيرة؟
05:00 | 2021-05-13
13/05/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
10:02 | 2021-05-13
13/05/2021 10:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2021-05-13
بين صورة أبيه وصلوات أمه... فارس كرم في خطوة فنية دينية (فيديو)
11:00 | 2021-05-13
دانييلا رحمة: هذا هو البطل الحقيقي لمسلسل للموت
07:44 | 2021-05-13
على طريقتها الخاصة هيفا وهبي تحتفل بعيد الفطر.. بالذهبي والترابي (صورة)
07:25 | 2021-05-13
نادين نسيب نجيم "زعلانة": "صعب الموقف كتير وبيكسر القلب" (صورة)
06:42 | 2021-05-13
بعد نشره فيديو يطلب المساعدة.. وفاة ممثل بكورونا: لا أحد يعرف كيف غادرنا
05:30 | 2021-05-13
ماغي بو غصن: فخورة بشخصيّة سحر.. وهذا ما تعلّمته منها!
فيديو
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
Lebanon 24
بالورد والأرز.. هكذا استقبل الاهالي جثمان الشابة نورا حاطوم (فيديو)
10:02 | 2021-05-13
13/05/2021 21:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الافضل... "آسوس" تطرح حاسبا محمولا وهذه ميزاته المدهشة (فيديو)
Lebanon 24
الافضل... "آسوس" تطرح حاسبا محمولا وهذه ميزاته المدهشة (فيديو)
08:00 | 2021-05-13
13/05/2021 21:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع بريطاني يُعلن وفاة الملكة إليزابيث... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مذيع بريطاني يُعلن وفاة الملكة إليزابيث... ما القصة؟ (فيديو)
05:30 | 2021-05-13
13/05/2021 21:44:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact