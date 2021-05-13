فنون ومشاهير

بين صورة أبيه وصلوات أمه... فارس كرم في خطوة فنية دينية (فيديو)

Lebanon 24
13-05-2021 | 14:00
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أطلق الفنان فارس كرم  خلال الشهر المريمي ترنيمة للعذراء مريم، وفاجأ محبيه بمشاركة والدته في تصويرها والتي ظهرت لأول مرة في عمل لإبنها وهي تصلي بخشوع. وعكست قصة الترنيمة حياة فارس منذ صغره، فهو الذي ترعرع في جو عائلي مؤمن وكبر على تعاليم يسوع المسيح والسيدة العذراء مريم.

حملت الترنيمة عنوان "إمِي العدرا"، وهي من كلمات إميل فهد، ألحان وسام الأمير، توزيع طوني بو خليل، تسجيل استديو داني حلو وميكس وماسترينغ طوني بو خليل، وتم تصويرها بعدسات المخرجة فالنتينا خوند التي حرصت على نقل صورة دافئة وعصرية رغم أنها جمعت 3 مراحل من عمر فارس كرم. 


يذكر أن كرم يبني كنيسة روح القدس في مسقط رأسه جزين وكان قد أصدر سابقاً ألبوماً كاملاً دينياً ليعود ويقدم هذا العام ترنيمة جديدة، أبى إلا وأن يوجه فيها تحية لوالده الراحل "كرم كرم" في المشهد الأخير من هذا العمل المصور حيث ظهرت صورة "أبو فارس"، شمعة مضاءة حولها الشموع.

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