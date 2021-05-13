فنون ومشاهير

سلاف فواخرجي توافق على "قباني في العزل"

Lebanon 24
13-05-2021 | 23:00
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وافقت الفنانة السورية سلاف فواخرجي على العودة إلى السينما المصرية ببطولة أول فيلم روائي "قصير عن تجربة العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا ويحمل عنوان "قباني في العزل.

سلاف التي شاركت سابقا في تجربة سينمائية مصرية وحيدة بفيلم «حليم» من بطولة الراحل أحمد زكي، وإخراج شريف عرفة، وافقت على تقديم أول أفلامها الروائية المصرية القصيرة وهو بعنوان "قباني في العزل"، والفيلم من تأليف وإخراج محمد عادل عبد العظيم.

وتدور أحداث الفيلم الروائي القصير "قباني في العزل" في زمن الخوف من فيروس كورونا المنتشر.
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