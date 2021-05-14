فنون ومشاهير

ماذا تفعل ليال الاختيار في شوارع نيويورك؟ (صور)

Lebanon 24
14-05-2021 | 05:00
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نشرت الإعلامية ليال الاختيار مؤخرا صورا لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" من مدينة نيويورك.

 

ليال تستمتع بوقتها في مدينة نيويورك لكن لم يُعرف ما إذا كانت في عطلة أو انها في رحلة عمل.

 

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كما نشرت ليال صورا للكونغرس الأميركي في واشنطن وعلقت عليها قائلة: قريباً".

 

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وكانت ليال انتقلت من شاشة الـ LBCI إلى قناة "الحرة" الأميركية حيث تقدم برنامج "المشهد اللبناني".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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