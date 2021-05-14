فنون ومشاهير

عاصي الحلاني في "كل الفصول"

Lebanon 24
14-05-2021 | 08:00
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بعد غياب لاكثر من ٤ سنوات على اطلاق اخر البوماتها، اطلقت شركة روتانا البوم جديد للفنان عاصي الحلاني بعنوان "كل الفصول"عبر المنصات الرقمية.
ويعود الحلاني بهذا الالبوم بعد غياب عن الاصدارات الفنية.
الالبوم اللهجات بين اللبناني والمصري والخليجي واللهجة البيضاء.
كما اطلق عاصي ديو “حبيبي” الذي جمعه مع ابنه الوليد الذي يدعمه والده في طريقه الفني.
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