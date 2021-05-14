فنون ومشاهير

فنانة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي.. أُصيبت بكورونا وتدهورت حالتها الصحية!

Lebanon 24
14-05-2021 | 17:04
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أعلنت أسرة الفنانة، نادية العراقية، تدهور حالتها الصحية، ووضعها في الرعاية المركزة تحت أجهزة التنفس الإصطناعي، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وحرص أولادها وزوجها على الدعاء لها عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» متمنين لها الشفاء العاجل، في إشارة منهم إلى أن حالتها مازالت غير مستقرة.

وكانت الفنانة العراقية قد أصيبت بعدة أزمات صحية، إذ أنها في البداية عانت من نزيف حاد في العين اليمنى، ثم بعد ذلك شعرت بأعراض فيروس كورونا، هي وباقي أسرتها، حيث أنها كانت قد قالت عبر حسابها: "يلا كملت .. برد شديد، حساسية في الصدر، البيت كله تعبان".

هذا وأعلنت في وقت سابق عن إصابتها، هي وباقي أسرتها، بفيروس كورونا، وأضافت: "هجمت الكورونا على بيتنا، ربنا مايوريها لحد.. مش عارفه ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت.. اللي جت له كورونا يحكيلي عمل ايه وهل هناك أطباء يجو البيت يعملو تحاليل دم..دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".
المصدر: روسيا اليوم
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