صورة موجعة وتفطر القلوب لطفلة فلسطينيّة.. وهيفا وهبي تعلق متضامنة

نشرت النجمة هيفاء وهبي عبر صفحتها الرسميّة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" صورة مُوجعة وتفطر القلوب لطفلةٍ فلسطينيّةٍ تحمل دميتها الزهريّة بيديّها وتجلس على أنقاض المنازل، وذلك تزامناً مع عيد الفطر الّذي يمرّ قاسياً على الشعب الفلسطيني المُناضل.

"أطفال فلسطين الحبيبة في العيد"، وعلّقت هيفاء وهبي على الصورة مُستخدمةً رمز القلب المكسور، وأضافت "كلّ عام وأنتم أقرب إلى الحريّة والنصر".

وتخطى منشور هيفاء وهبي الألف مشاركة في أقلّ من ساعة بالإضافة الى الآف الإعجابات وتعليقات روّاد الإنترنت الّذين أجمعوا أنها تمتلك الكثير من النبل والشرف والإنسانيّة بخلاف بعض الحكّام الّذين يلتزمون الصمت في القضيّة الفلسطينيّة.

وبذلك تكون هيفاء وهبي قد جدّدت موقفها التضامني مع الشعب الفلسطيني الّذي سبق وعبّرت عنه عبر تويتر، فكتبت سابقاً التالي: "ما يحصل في غزة جريمة في حقّ الإنسانيّة، الله يحمي فلسطين الحبيبة وأهلها"، ووصف المغرّدون هذه التغريدة بالموقف المُشرّف.