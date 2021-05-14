فنون ومشاهير

راغب علامة: "الله ينتقم من كل من سرق الفرحة والطمأنينة"

Lebanon 24
14-05-2021 | 07:30
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عايد الفنان راغب علامة محبيه ومتابعيه بمناسبة عيد الفطر، وأكد أنه "رغم سرق الفرحة والطمأنينة من القلوب سوف نبقى متمسكين بالأمل وإرادة الحياة وعدالة السماء". 

وفي تغريدة له عبر " تويتر " كتب علامة: "الله ينتقم من كل من سرق الفرحة والطمأنينة من قلوب الطيبين. ولا يسامح اللي صادروا بهجة العيد ونهبوا السّعادة منه، وخطفوا أجمل معانيه! ولكن رح نضلّ متمسّكين بالأمل وارادة الحياة وعدالة السماء...الله كبير رح يرجع الفرح للعيد ويروح كلّ ظالم لبعيد...

كل عام وأنتم بخير".

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