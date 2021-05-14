راغب علامة: "الله ينتقم من كل من سرق الفرحة والطمأنينة"

عايد الفنان راغب علامة محبيه ومتابعيه بمناسبة عيد الفطر، وأكد أنه "رغم سرق الفرحة والطمأنينة من القلوب سوف نبقى متمسكين بالأمل وإرادة الحياة وعدالة السماء".

وفي تغريدة له عبر " تويتر " كتب علامة: "الله ينتقم من كل من سرق الفرحة والطمأنينة من قلوب الطيبين. ولا يسامح اللي صادروا بهجة العيد ونهبوا السّعادة منه، وخطفوا أجمل معانيه! ولكن رح نضلّ متمسّكين بالأمل وارادة الحياة وعدالة السماء...الله كبير رح يرجع الفرح للعيد ويروح كلّ ظالم لبعيد...



الله ينتقم من كل من سرق الفرحة والطمأنينة من قلوب الطيبين ولا يسامح اللي صادروا بهجة العيد ونهبوا السّعادة منه، وخطفوا أجمل معانيه! ولكن رح نضلّ متمسّكين بالأمل وارادة الحياة وعدالة السماء

الله كبير رح يرجع الفرح للعيد ويروح كلّ ظالم لبعيد

كل عام وأنتم بخير #عيد_الفطر #راغب_علامة — RaghebAlama (@raghebalama) May 14, 2021

كل عام وأنتم بخير".