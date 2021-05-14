فنون ومشاهير

سينتيا صاموئيل تعود من الجحيم

Lebanon 24
14-05-2021 | 21:00
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يبدو أن نجاح الممثلة اللبنانية سينتيا صاموئيل في مسلسلي "خمسة ونص" ومسلسل "من الآخر" دفع شركة الصبّاح إلى العمل معها مجدداً في قصة جديدة  بعنوان "باب الجحيم"، كتابة ايلي كيروز ويشاركها البطولة الممثل الفلسطيني آدم بكري للمرة الاولى في عمل درامي مشترك أشرف على إخراجه العالمي أمين درة، وبدأت فعلاً سينتيا صاموئيل بالترويج للمسلسل عبر حسابها على انستغرام؛ وهو يدخل في إطار تشويقي خاص سيُعرض على منصة شاهد لحلقات ثم يُقرر في ما بعد إن كانت الشركة ستنتج له حلقات أخرى أو جزءاً آخر.

بعد صعود نجمها في مسلسل "خمسة ونص" الى جانب نادين نسيب نجيم وقصي خولي، اختارت شركة الصباح سينتيا كوجه خاص للعمل ضمن مشاريعها الدرامية، وتعاقدت معها لهذا الغرض.

يُذكر أن سينتيا صاموئيل تقسم إقامتها بين بيروت ودبي، وتُعد الوجه الإعلاني لسلسلة من "الماركات" العالمية التي تصوّرها هناك وهي تعمل مع شركات خاصة في هذا المجال.
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