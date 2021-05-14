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فنون ومشاهير
الأمير ويليام وكيت ميدلتون يطلقان قناتهما عبر "يوتيوب"
Lebanon 24
14-05-2021
|
16:00
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أطلق الأمير ويليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، في شهر مارس الماضي قناتهما الخاصة على يوتيوب.
وكان الأمير وزوجته، أعلنا عن القناة عبر حسابهما الرسمي على تويتر، حيث غردا بجملة (نحن الآن على يوتوب! We’re now on YouTube! ) مع الإشارة إلى يوتيوب.
القناة الجديدة باسم dukeandduchessofcambridge، وصلت حتى الآن إلى أكثر من نصف مليون متابع، وفي تزايد مستمر .
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