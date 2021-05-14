فنون ومشاهير

شريهان: أغيثوا القدس ملتقى الأديان

Lebanon 24
14-05-2021 | 23:00
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اعلت الفنانة المصرية شريهان، مع الأحداث الدامية التي تمر بها فلسطين. وكتبت تغريدة في منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها: "ما يحدث الآن في فلسطين هو جريمة في حق الإنسانية نشاهدها ونشهد عليها جميعا… أغيثوا القدس ملتقى الأديان السماوية وأغيثوا قهر وألم نفوسنا وقلوبنا يا جميع قادتنا في العالم العربي… اللهم عليك بقوات الاحتلال الصهيوني فإنهم لا يعجزونك".
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