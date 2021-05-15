فنون ومشاهير

على يخت فاخر.. ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة يحتفلان ويتغزلان ببعضهما والجمهور يهاجمهما (صورة)

Lebanon 24
15-05-2021 | 08:00
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احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري وزوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بعيد الفطر في إحدى القرى السياحية الشهيرة في منطقة حشيش جنوب الغردقة.

 

ونشرت ياسمين صورا خاصة من إجازتهما وظهرت مع زوجها على يخت خاص فاخر في عرض البحر وحرص كل منهما على توجيه رسائل للطرف الآخر .

 

إذ وصف أبو هشيمة زوجته في الصورة بأنها "جميلته من الداخل والخارج"، بينما قالت ياسمين بأنه "نصفها القوي".

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 

وقد تعّرض الثنائي للانتقاد، بحيث اعتبر متابعون انه كان من غير اللائق نشر هذه الصورة مع ما يحصل في غزة.

 

وعلقت إحدى المتابعات بالقول: "خلص بلا قرف شمو نسيم البحر لحالكم غيركم بشم غاز".

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