بطريقة هوليوودية: أحلام تصل إلى برنامج بهيليكوبتر.. ولن تتخيلوا كم تبلغ فاتورة هاتفها باليوم الواحد (فيديو)

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام متابعي برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي بالطريقة التي اعتمدتها للوصول إلى البرنامج إذ استقلت طائرة هيليكوبتر معتمدة طريقة الأفلام الهوليوودية.

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وظهرت أحلام بعفويتها وصراحتها المعهودة في البرنامج، إذ أكدت انها تحب الفنانة أصالة وقالت: "نحن اخوات مجانين تعلمين كم احبك وخلص كبرنا ممازحة انا 25 سنة وانتي 24 سنة. "

ولدى سؤالها عما إذا كانت فاتورة هاتفها النقال قد بلغت الـ 3 آلاف دولار ، أجابت: "اتحداك تكون أقل من 27 و37 ألف دولار. وهذا ما جعل وسام بريدي يذكرها يذكرها بـ 3000 دولار التي كانت قيمة اتصالات لمدة 3 أيام بينها وبين زوجها مبارك الهاجري، فعلقت : "المبلغ ولاشي انا أحلام استاهل."

هل تعلم أن فاتورة هاتف الفنانة #أحلام وصلت إلى 1000 دولار في يوم واحد أيام الحب والغرام؟

#CarpoolKaraokeAR https://t.co/b8HJcFd1tP@AhlamAlShamsi @WissamBreidy pic.twitter.com/gOTXQmamV4

— Carpool Karaoke Arabia (@CarpoolKraokeAr) May 13, 2021

وأعلنت أحلام أنها تنوي إعادة تصوير كليبات ألبومها "فدوة عيونك" من الألف إلى الياء بكل سهولة، مضيفة: "كلفني تصوير أغاني ألبومي الجديد أكثر من مليون دولار".