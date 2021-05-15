بطريقة هوليوودية: أحلام تصل إلى برنامج بهيليكوبتر.. ولن تتخيلوا كم تبلغ فاتورة هاتفها باليوم الواحد (فيديو)

فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام متابعي برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي بالطريقة التي اعتمدتها للوصول إلى البرنامج إذ استقلت طائرة هيليكوبتر معتمدة طريقة الأفلام الهوليوودية.
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وظهرت أحلام بعفويتها وصراحتها المعهودة في البرنامج، إذ أكدت انها تحب الفنانة أصالة وقالت: "نحن اخوات مجانين تعلمين كم احبك وخلص كبرنا ممازحة انا 25 سنة وانتي 24 سنة. "
ولدى سؤالها عما إذا كانت فاتورة هاتفها النقال قد بلغت الـ 3 آلاف دولار ، أجابت: "اتحداك تكون أقل من 27 و37 ألف دولار. وهذا ما جعل وسام بريدي يذكرها يذكرها بـ 3000 دولار التي كانت قيمة اتصالات لمدة 3 أيام بينها وبين زوجها مبارك الهاجري، فعلقت : "المبلغ ولاشي انا أحلام استاهل."
هل تعلم أن فاتورة هاتف الفنانة #أحلام وصلت إلى 1000 دولار في يوم واحد أيام الحب والغرام؟
#CarpoolKaraokeAR https://t.co/b8HJcFd1tP@AhlamAlShamsi @WissamBreidy pic.twitter.com/gOTXQmamV4
— Carpool Karaoke Arabia (@CarpoolKraokeAr) May 13, 2021
وأعلنت أحلام أنها تنوي إعادة تصوير كليبات ألبومها "فدوة عيونك" من الألف إلى الياء بكل سهولة، مضيفة: "كلفني تصوير أغاني ألبومي الجديد أكثر من مليون دولار".
وبطريقة طريفة، طلب وسام رقم خزنتها السرّي لتسارع أحلام وتعطيه رقم في غاية الصعوبة، لتضحك بعدها وتقول: "الرقم ما لح يفيدك ليش بتعرف وين الخزنة وبأي دولة".
وتحدثت أيضاً عن فقدانها لفساتينها خلال إحدى حفلاتها قائلة: "تخيلوا أوبرا دبي وأنا بغني يجبولي الشنطة أدور وين الفساتين وبعدين لقيناهم في غرفة واحد من يلي ساكنين بالأوتيل تخايلوا الأوتيل في 4000 غرفة".