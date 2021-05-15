فنون ومشاهير

بطريقة هوليوودية: أحلام تصل إلى برنامج بهيليكوبتر.. ولن تتخيلوا كم تبلغ فاتورة هاتفها باليوم الواحد (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2021 | 02:00
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فاجأت الفنانة الإماراتية أحلام متابعي برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه الإعلامي وسام بريدي بالطريقة التي اعتمدتها للوصول إلى البرنامج إذ استقلت طائرة هيليكوبتر معتمدة طريقة الأفلام الهوليوودية.  

 

A post shared by Carpool Karaoke Arabia (@carpoolkaraokear)

 

 

وظهرت أحلام بعفويتها وصراحتها المعهودة في البرنامج، إذ أكدت انها تحب الفنانة أصالة وقالت: "نحن اخوات مجانين تعلمين كم احبك وخلص كبرنا ممازحة انا 25 سنة وانتي 24 سنة. "

 

ولدى سؤالها عما إذا كانت فاتورة هاتفها النقال قد بلغت الـ 3 آلاف دولار ، أجابت: "اتحداك تكون أقل من 27 و37 ألف دولار. وهذا ما جعل وسام بريدي يذكرها يذكرها بـ 3000 دولار التي كانت قيمة اتصالات لمدة 3 أيام بينها وبين زوجها مبارك الهاجري، فعلقت : "المبلغ ولاشي انا أحلام استاهل."

هل تعلم أن فاتورة هاتف الفنانة #أحلام وصلت إلى 1000 دولار في يوم واحد أيام الحب والغرام؟
#CarpoolKaraokeAR https://t.co/b8HJcFd1tP@AhlamAlShamsi @WissamBreidy pic.twitter.com/gOTXQmamV4

 

وأعلنت أحلام أنها تنوي إعادة تصوير كليبات ألبومها "فدوة عيونك" من الألف إلى الياء بكل سهولة، مضيفة: "كلفني تصوير أغاني ألبومي الجديد أكثر من مليون دولار".

 

وبطريقة طريفة، طلب وسام رقم خزنتها السرّي لتسارع أحلام وتعطيه رقم في غاية الصعوبة، لتضحك بعدها وتقول: "الرقم ما لح يفيدك ليش بتعرف وين الخزنة وبأي دولة".

 

وتحدثت أيضاً عن فقدانها لفساتينها خلال إحدى حفلاتها قائلة: "تخيلوا أوبرا دبي وأنا بغني يجبولي الشنطة أدور وين الفساتين وبعدين لقيناهم في غرفة واحد من يلي ساكنين بالأوتيل تخايلوا الأوتيل في 4000 غرفة".

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