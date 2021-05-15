فنون ومشاهير

"ما حد قدر عليك إلا أنا".. فنانة تكشف كيف فضحت مقلب رامز جلال!

Lebanon 24
15-05-2021 | 05:00
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كشفت الفنانة السعودية، وعد، كيف أنّها فضحت مقلب برنامج "رامز عقله طار"، الذي قدّمه الفنان المصري، رامز جلال، خلال شهر رمضان. 

وخرجت وعد لتقول لمتابعيها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أنها شكت في تدبير فريق برنامج "رامز عقله طار" مقلبا لها، وذلك عندما حاولوا إقناعها بشتى الطرق للدخول في الكبسولة المعلقة، ومنها أنهم أخبروها أنهم سيتركون بابها مفتوحا لكي تطمئن، لكنها لم تقتنع بكلامهم.

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وأكدت وعد في مقطع مصور آخر لها أنها الوحيدة التي تمكنت من فضح رامز جلال وبرنامجه للمقالب، وقالت: "ما حد قدر عليك إلا أنا"، ووصفته بأنه "مجرم رسمي وليس مجنون رسمي".

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير مصرية أن برنامج المقالب "رامز عقله طار"، حذف حلقة كاملة من حلقاته، والتي كانت ضحيتها وعد.

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وقال أحد المقربين من البرنامج لموقع "فيتو" أنهم قاموا بحذف الحلقة كاملة، التي كان من المقرر أن يكون ترتيبها الـ29.

وأضاف المصدر أن حلقة الفنانة وعد تم تصويرها قبل حلول شهر رمضان بأسبوع واحد.

وقام رامز جلال في رمضان 2021 بتقديم برنامج "رامز عقله طار"، بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وﯾﺑدأ اﻟﻣﻘﻠب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، حيث يتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎنٍ ﻣﺎ في مدينة الرياض حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، ومن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠضيف، ما يُزيد من فزعه وخوفه.

 

المصدر: سبوتنيك
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