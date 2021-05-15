فنون ومشاهير

أحمد الزين: لا أرى الخلاص إلا عندما أشاهد المشانق معلّقة في المرفأ !

محمد شعيب Mohammad Shouaib

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Lebanon 24
15-05-2021 | 05:30
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طمأن الممثل القدير أحمد الزين جمهوره عن حالته الصحيّة بعد الازمة القلبية الأخيرة التي تعرّض لها قبل فترة .

 

وفي حديث  لـ"لبنان 24" قال" إبن البلد" أنه بألف خير حيث "أنه، وقبل الذبحة القلبيّة، كان قد صوّر 5 مشاهد من "للموت" أما بعدها فصوّر 95 مشهد في 6 أيام وذلك بفضل الله ونعمه".

 

عن أصداء مشاركته في "للموت" أشاد أحمد الزين في شركة "إيغلز فيلمز" بعد أن تعاون معها مؤكّداً أنها لفتته بتعاطيها الإنساني، الأخلاقي والفنّي ".

 

وعبّر عن سعادته بالمشاركة مع أبطال العمل، وقال ان مشاركته مع ماغي بو غصن لم تكن الأولى فهي بمثابة إبنته حيث عملا سابقاً في سوريا، مشيراً إلى أنه سعيد جدّاً بالتعاون أيضاً لأوّل مرة مع الممثلة رندة كعدي .

 

 

عن الأزمة السياسية التي يعاني منها لبنان أجاب: "بدّك تسأل المرفأ ، لا أملك الجواب ".

 

وتابع "لا ارى الحل قبل أن اشاهد المشانق معلّقة في المرفأ لكل من ساهم في تدمير لبنان الذي كان سويسرا الشرق وأصبحت أمواله وأموال شعبه في سويسرا بعد أن نهبها السياسيون".

 

ودعا "إبن البلد" الشعب اللبناني" ألا يركض مثل الخواريف وينتخب  الأشخاص انفسهم". وختم قائلاً: " فيقوا على حالكن ! " .

 

المصدر: لبنان 24
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محمد شعيب Mohammad Shouaib

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