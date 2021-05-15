قصي خولي يعبّر عن حبه الكبير لنجم لبناني.. لمن قال "لك في رقبتي حق"؟ (صورة)

عبّر الممثل السوري قصي خولي عن محبته الكبيرة للنجم اللبناني فادي إبراهيم، الذي شاركه في بطولة مسلسل "2020" من خلال شخصية "الحوت"، وحققا معاً نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني هذا العام.

ووّجه قصي عبر حسابه على انستغرام رسالة من القلب، من خلال نشر مقطع فيديو لمشهد يجمعه بابراهيم ضمن أحداث المسلسل، وعلّق عليه قائلا: "المخضرم فادي ابراهيم ليس اول لقاء يجمعنا لقد اجتمعنا كثيرا في اعمال مختلفة اخرها عشرين عشرين لك في رقبتي حق يا أستاذ فادي يا صديقي ويا خيّ لك عندي حق واجب الشكر والاحترام والتقدير انت استاذ وقامة فنية عربية كبيرة كنت وسأبقى افتخر بها اراك قريبا ابو عمر الغالي".

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