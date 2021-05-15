موجة سخرية تطال مخرج شهير وزوجته النجمة ترد

أثار قرار "المتحدة" للخدمات الإعلامية في مصر بوقف العمل مع مخرج مسلسل "نسل الأغراب"، محمد سامي، موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبر عديد من الناشطين، أن المتحدة أطاحت بالمخرج وكاتب السيناريو محمد سامي، بسبب زوجته الفنانة مي عمر، التي أعطيت دورا كبيرا في المسلسل، على حساب النجمين: أحمد السقا وأمير كرارة، خصوصا أن الأخير حقق نجاحا كبيرا العام الماضي، في بطولة الجزء الأول من مسلسل "الاختيار".
#محمد_سامي المشكله انهم مستغربين هو اتوقف ليه ؟! https://t.co/1xm9If0NRj
— samia gamal (@BAMBA_KASHAR) May 15, 2021
كما شمت البعض من المخرج مستخدمين لقطات لرد فعل غادة عبدالرازق، وذلك للإشارة إلى خلافاتها مع المخرج محمد سامي الذي تحدث عنها سلبا لدى ظهوره في عدة برامج مؤخرا.